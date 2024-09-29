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Подмосковный питомник саженцев. Садовый центр в Москве
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Питомник растений

Декоративные кустарники
Декоративные кустарники
Елки
Колоновидные деревья
Крупномеры
Лиственные деревья
Лиственные деревья
Пихты Нордмана

Хит продаж

  • Клубника Мурано
    Клубника Мурано
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    ВозрастЦенаКупить
    2 года
    190
  • Кизильник Блестящий
    Акция!
    -13%
    Кизильник Блестящий
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    ВозрастЦенаКупить
    3 года
    1400
    1600 руб.
    4 года
    2500
    5 лет
    3500
  • Дерен канадский
    Дерен канадский
    ( 1 Отзыв )
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    ВозрастЦенаКупить
    3 года
    1200
    4 года
    1650
    5 лет
    4730
    6 лет
    6278
    7 лет
    8600
  • Клубника Купчиха
    Клубника Купчиха
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    2 года
    99
  • Клубника Зефир
    Клубника Зефир
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    ВозрастЦенаКупить
    2 года
    99
  • Клубника Азия
    Клубника Азия
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    ВозрастЦенаКупить
    2 года
    99
    2 года
    99
  • Клубника Чёрный принц
    Клубника Чёрный принц
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    ВозрастЦенаКупить
    2 года
    99
  • Роза Ангела (Анжела)
    Роза Ангела (Анжела)
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    ВозрастЦенаКупить
    3 года
    1400
    4 года
    1800
    5 лет
    3000

Товары со скидкой

  • Кизильник Блестящий
    Акция!
    -13%
    Кизильник Блестящий
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    ВозрастЦенаКупить
    3 года
    1400
    1600 руб.
    4 года
    2500
    5 лет
    3500
  • Сакура Ошидори
    Акция!
    -13%
    Сакура Ошидори
    ( 2 Отзыва )
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    Быстрый просмотр
    ВозрастЦенаКупить
    2 года
    3500
    4000 руб.
    3 года
    4500
    4 года
    5500
    5 лет
    6000
    6 лет
    7000
  • Жасмин Необычный
    Акция!
    -23%
    Жасмин Необычный
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    ВозрастЦенаКупить
    3 года
    990
    1290 руб.
    4 года
    1600
    5 лет
    5000
    6 лет
    6880
    7 лет
    8600
    8 лет
    11180
    9 лет
    13760
  • Брусника Мазовия
    Акция!
    -22%
    Брусника Мазовия
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    ВозрастЦенаКупить
    3 года
    1000
    1290 руб.
    4 года
    2150
    5 лет
    3870
    6 лет
    5590
  • Жасмин Сноубель
    Акция!
    -23%
    Жасмин Сноубель
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    ВозрастЦенаКупить
    3 года
    990
    1290 руб.
    4 года
    1600
    5 лет
    5000
    6 лет
    6880
    7 лет
    8600
    8 лет
    11180
    9 лет
    13760
  • Жасмин Жемчуг
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    -23%
    Жасмин Жемчуг
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    3 года
    990
    1290 руб.
    4 года
    1600
    5 лет
    5000
    6 лет
    6880
    7 лет
    8600
    8 лет
    11180
    9 лет
    13760
  • Чубушник Зоя Космодемьянская
    Акция!
    -23%
    Чубушник Зоя Космодемьянская
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    ВозрастЦенаКупить
    3 года
    990
    1290 руб.
    4 года
    1600
    5 лет
    5000
    6 лет
    6880
    7 лет
    8600
    8 лет
    11180
    9 лет
    13760
  • Жасмин садовый (Чубушник) Воздушный десант
    Акция!
    -23%
    Жасмин садовый (Чубушник) Воздушный десант
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    3 года
    990
    1290 руб.
    4 года
    1600
    5 лет
    5000
    6 лет
    6880
    7 лет
    8600
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    11180
    9 лет
    13760

Купить саженцы в питомнике растений Исида Парк

Питомник «Исида Парк» начал свое развитие в 2005 году. Сегодня мы являемся комплексным предприятием, которое готово предложить своим клиентам более 5 000 сортов самых разных растений — это плодового-ягодные культуры, декоративные кустарники, цветы. Более 15 лет мы занимаемся выращиванием и продажей посадочного материала с закрытой корневой системой, поэтому гарантируем, что каждый клиент останется довольным покупкой.

Предложение на любой размер кошелька позволит даже самым взыскательным клиентам отыскать подходящие сорта растений. Специалисты питомника соблюдают строго требования агротехники, поэтому наши растения отличаются жизнеспособностью. Ассортимент включает в себя сорта, которые адаптированы к климатическим условиям Московской области. Они морозоустойчивы и неприхотливы в выращивании.

Каталог растений в интернет магазине 

Интернет-магазин «Исида-Парк» сотрудничает и с физическими, и с юридическими лицами. Для второй категории покупателей у нас действуют специальные цены. Мы готовы предложить растения для любого проекта ландшафтного озеленения. В нашем каталоге можно найти деревья, кустарники и цветы для благоустройства территории:

  • Сада,
  • Придомового участка,
  • Огорода,
  • Парка,
  • Сквера и так далее.

Транспортировка растений — это аспект работы, которой мы уделяем особое внимание. В нашем интернет-магазине можно купить саженцы с доставкой. Также мы выполняем транспортировку крупномеров. Использование специальных контейнеров для растений позволяет нам доставлять своим автотранспортом их на участок клиента в пределах Московской области. По индивидуальной договоренности возможна отправка растений в другие регионы России с помощью проверенных транспортных компаний.

Купить саженцы по низкой цене в питомнике

Сотрудничество с интернет-магазином «Исида Парк» — это возможность приобрести посадочный материал по разумной цене. Выращиванием растений занимаются специалисты, которые готовят их к дальнейшей пересадки в открытый грунт. Нам можно доверить как озеленение частной территории, так и городских угодий.

5 причин, почему следует обратиться в нашу компанию:

  • Широкий ассортимент: у нас в продаже есть самые разные растения;
  • Комплексный подход: мы готовы помочь выбрать, проконсультировать вас в вопросах посадки и ухода;
  • Разумные цены: за счет работы без посредников мы предлагаем выгодные условия для покупки;
  • Быстрая доставка: собственная курьерская служба позволяет доставлять заказы точно в срок без задержек;
  • Акции и предложения: мы стараемся как можно чаще радовать своих клиентов снижением цен и другими полезными офертами.

Интернет-магазин «Исида Парк» делает все возможное, чтобы каждый покупатель возвращался к нам вновь и вновь. Мы открыты для ваших предложений для того, чтобы сделать сервис обслуживания еще лучше и удобнее.

Статьи
Сентябрь за окном? Время высаживать плодовые деревья!
09
09
2024
Сентябрь за окном? Время высаживать плодовые деревья!
Хотите, чтобы каждое дерево прижилось на новом месте? Надо правильно выбирать плодовые культуры для вашего сада. Сливы, абрикосы, яблони, персики и другие деревья можно выращивать в Подмосковье не только ради красоты, но и для сбора урожая. Для того чтобы высаженные деревья дали через несколько лет плоды, надо грамотно организовать их посадку в сентябре. Питомники сегодня предлагают саженцы с закрытыми корнями, поэтому их можно высаживать в любой момент вегетационного периода. Приживаемость практически 100%. Внешний вид всегда важен! При покупке саженцев надо уделить внимание подвою. Если рассматривать яблони, то оптимальный вариант – это полукарликовый подвой. Тогда взрослое дерево будет иметь в высоту 2-3 метра при своевременной обрезке. Наиболее подходящий подвой для Подмосковья – это 118-54. За высокими деревьями сложнее ухаживать, поэтому от сильнорослых подвоев лучше отказаться при отсутствии возможностей. Низкорослые плодовые деревья – это только плюсы: удобно собирать плоды; можно разместить несколько деревьев в саду; уход не отнимет много времени; быстрое вступление в плодоношение. При покупке саженца плодового дерева с закрытой корневой системой, он будет с листьями. Они должны быть нормального размера без каких-либо поражений. Кора ствола – только блестящая. Каждый срез, который был образован при формировании дерева, должен затянуться. Базовый признак здорового саженца с ЗКС – это ситуация, когда деревцо поднимается вместе с горшком/контейнером. Ком земли не должен разваливаться. Как сделать правильный выбор? К нам постоянно обращаются с вопросом – как выбирать саженцы плодовых деревьев в питомнике? И все хотят здоровое дерево, которое будет плодоносить долгие годы. Самое главное – это обратить внимание на внешний вид деревца: крона правильной формы; листва глянцевая и зеленого цвета; никаких следов болезней и вредителей; ствол с блестящей корой без повреждений. Выбранные саженцы должны нравится по всем параметрам. Тогда можно рассчитывать на то, что они не только быстро приживутся, но и будут радовать достойным плодоношением. Обратитесь в «Исида Парк». Нам есть что предложить каждому садоводу в Москве и Московской области.
Август в саду: чем надо заниматься?
Август в саду: чем надо заниматься?
Конец лета – это месяц активного сбора урожая. В это время некогда отдыхать: надо не только успеть собрать все плоды, но и успеть подготовиться к будущей зиме. Август является важным месяцем для каждого садовода, потому что от проведенных работ зависит успех следующего года. В конце лета надо успеть собрать все ягоды на участке: крыжовник, смородина, […]
16.08.2024
Как использовать клематисы в саду: топ-5 идей
Как использовать клематисы в саду: топ-5 идей
Клематисы широко используются в вертикальном озеленении. Удивительные растения становятся ярким украшением садовой территории. Ландшафтные дизайнеры часто вносят его в свои проекта, потому что цветы роскошные, а листья – декоративные. В Подмосковье многие садоводы успешно выращивают клематисы на своих участках. Лиановые сорта выращиваются на опоре. Рассмотрим варианты, как можно посадить саженцы клематиса в саду. На заборе […]
20.07.2024
Как грамотно выбрать сорта розы для выращивания в саду?
Как грамотно выбрать сорта розы для выращивания в саду?
В каталоге можно найти сотни разных сортов. И у каждого есть свои плюсы и минусы. Иногда сделать окончательный выбор сложно. В нашей статье мы расскажем, на что важно обращать внимание при выборе сорта розы для выращивания в Подмосковье. Одним из самых главных критериев является зона зимостойкости. Лучше всего выбирать достаточно выносливые сорта. Но это не […]
19.06.2024
Май – время для посадки саженцев в саду
Май – время для посадки саженцев в саду
Самым «горячим» месяцем дачного сезона принято считать май. Объяснить это можно тем, что огромная доля майских работ приходится на посадку. И дело не только в посадке рассады культур на постоянное место, посев семян в открытый грунт и размножение цветов. В мае надо успеть уделить внимание и саду. Что же можно посадить? В мае садоводы могут […]
10.05.2024
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ОГРОМНЫЙ ВЫБОР На сайте представлено более 2000 наименований и сортов растений
Саженцы в горшках Растения в земле (грунте). Часть растений находится в земле, другие находятся в горшках.
СКИДКИ Постоянные акции на сайте. Для оптовых покупателей особые цены.
ДОСТАВКА По Москве, и Подмосковью курьером. По России - транспортными компаниями.
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